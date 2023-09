Dopo la sosta delle Nazionali, torna in campo il Milan Femminile. Le rossonere domenica all’ora di pranzo affronteranno in trasferta il Napoli. Ecco dove vedere il match in TV:

la partita sarà visibile su Dazn, che oggi ha annunciato l’accordo per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A 2023-24, con diretta testuale sul nostro sito.

