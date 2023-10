Rocambolesco match tra Genoa e Milan a Marassi: i rossoneri vincono nel finale per 1 a 0 e superano l’Inter in classifica

Partita folle al Ferraris di Genova, dove il Genoa di Alberto Gilardino si oppone alla grande al Milan di Stefano Pioli ma viene sconfitto nel finale dal gol di Pulisic. Molte le proteste dei genoani per un presunto tocco col braccio.

Poi nel finale i rossoneri finiscono in 10 per l’espulsione di Maignan, in porta va Giroud che para in alcune occasioni, risultando l’eroe del match. I rossoblù si riversano in avanti, viene espulso anche il loro portiere, Martinez, ma non riescono a trovare il pareggio. La squadra di pioli balza così in testa al campionato, superando l’Inter.

L’articolo Genoa Milan, succede di tutto al Marassi! La spunta Pioli per 1 a 0: cos’è successo proviene da Inter News 24.

