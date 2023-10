Dopo il pareggio rimediato in Inter-Bologna, si fa sentire la Curva Nord attraverso un messaggio social di uno degli esponenti

Marco Ferdico, uno dei maggiori esponenti della Curva Nord dell’Inter, si fa sentire attraverso i propri canali social dopo il pareggio ottenuta dai nerazzurri contro il Bologna.

Il post social: «Sveglia! Ancora una volta 2 punti persi per strada..dopo Sassuolo speravamo che la lezione fosse stata recepita ma invece continuiamo a ricadere negli stessi errori..

Col risultato in parità con uno stadio che canta per te, bisogna osare, dentro tre punte e cercare la vittoria a ogni costo. A San Sebastian ha funzionato, col Sassuolo e oggi col Bologna invece si è preferito non “rischiare” , perché pareggio o sconfitta alle volte sono la stessa roba… Osare sempre, pentirsi mai!»

L’articolo Inter Bologna, arriva il messaggio della Curva Nord: la critica ad Inzaghi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG