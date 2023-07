Il Genoa vorrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Gilardino con Mateo Retegui, ma al momento l’operazione è complicata

Il Genoa vorrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Gilardino con Mateo Retegui, ma al momento l’operazione è complicata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù stanno continuando il pressing per l’attaccante ma ancora non ci sarebbe stata la svolta per chiudere.

