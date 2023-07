Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato delle ultime voci di mercato con Lukaku e Vlahovic a La Gazzetta dello Sport

«Sarò antico ma i giocatori come Lukaku che hanno detto che non avrebbero mai vestito la maglia della Juve non li prenderei. Nel calcio di oggi può succedere di tutto per questo non mi stupirei. Io mi terrei Vlahovic e organizzerei un gioco per esaltarne le qualità».

