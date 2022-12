Il caso Portanova prosegue anche in campo: il centrocampista era stato convocato con il Sudtirol, ma poi è stato escluso per una protesta dei tifosi

Il caso Portanova prosegue anche il campo. Il giocatore era stato condannato martedì scorso in primo grado, con il rito abbreviato, a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, ma il Genoa aveva preso le distanze non considerandolo colpevole fino a quando ci sarebbe stata una sentenza.

Il centrocampista, dunque, era stato reintegrato in gruppo e convocato nel match di oggi contro il Sudtirol. Alla notizia, i tifosi rossoblù si sono infuriati ed hanno costretto la società a farlo accomodare in tribuna. La squadra di Gilardino ha poi vinto 2-0 la partita.

L’articolo Genoa: Portanova convocato con il Sudtirol ma poi escluso per una protesta dei tifosi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG