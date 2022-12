Sono queste le parole del portiere del Milan femminile, Laura Giuliani che parla a L’Originale del portiere rossonero Maignan.

Ecco le parole del portiere del Milan Femminile, Laura Giuliani che parla di Mike Maignan durante la trasmissione L’Originale: “Mi sono stupita la prima volta che sono andata a vederlo allo stadio per la partecipazione alla partita. Nei novanta minuti non si ferma mai, è sempre partecipe al gioco e dà sempre indicazioni. Cerca di aiutare i difensori a mettersi nella posizione giusta per evitare i contropiedi. La sua forza è quella mentale. Ti dà sicurezza e il reparto difensivo va guidato“.

Il portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese, Marco Carnesecchi alla Gazzetta dello Sport parla di Tonali: “Sandro Tonali. Lo conosco bene, ci siamo incrociati spesso nelle nazionali giovanili: è un giocatore completo“.

