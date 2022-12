Lele Adani, ex giocatore, ha parlato dell’ultimo match del Portogallo, in cui Cristiano Ronaldo è stato in panchina

Lele Adani, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv dell’esclusione di Cristiano Ronaldo nel Portogallo.

PAROLE – «Santos fa delle scelte. La scelta che ha portato il Portogallo a vincere la partita 6-1 contro la Svizzera nella miglior gara dei Mondiali è l’esclusione di Cristiano Ronaldo. C’è solo una persona che ne aveva parlato in Italia: Antonio Cassano. Ronaldo parte titolare, ma loro sanno la squadra che hanno e vogliono vincere i Mondiali. Succede che Ronaldo, Cancelo, Leao stanno in panchina nel Portogallo. Santos vuole bene a Ronaldo, ma fa le sue scelte tecniche, non comportamentali».

