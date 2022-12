Il difensore centrale dell’Inter, Skriniar parla nel format Where Are You From? di Inter Media House, ecco cosa.

Milan Skriniar, si è raccontato al format Where Are You From? appartenete alla Inter Media House, ecco cosa dice il centrale difensivo dell’Inter: “Nel nostro paese più famoso l’hockey su ghiaccio più che il calcio, quindi questo da una parte è un peccato ma dall’altra parte lo posso anche capire. Negli ultimi anni siamo riusciti ad andare all’Europeo per due volte e quindi la gente lo vive con noi e quello è bello, però come ho detto nell’hockey su ghiaccio ogni anno hanno Mondiali, Olimpiadi e queste cose qua e ovviamente la gente lo segue di più.“

Conclude così: “Piano piano però si sta alzando il livello del calcio anche Slovacchia, anche nel campionato perché i giocatori ci sono e sono giocatori bravi. Alcuni giocano negli altri paesi come Inghilterra, Francia e questi paesi qui: sono comunque campionati di alta qualità, quindi credo che salirà il livello anche della nostra nazionale.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG