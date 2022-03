Stasera Genoa-Torino è il secondo anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A.

Il Genoa ha bisogno di vincere per muovere la classifica dopo ben 7 pareggi consecutivi, si troverà di fronte un Torino che non ha particolari assili di classifica ma che comunque non vince da 7 gare; ecco le probabili formazioni.

Andrea Belotti

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Yeboah, Melegoni; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Bani, Calafiori, Ghiglione, Masiello, Kallon, Rovella, Frendrup, Portanova, Galdames, Amiri, Piccoli. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Criscito, Ekuban, Masiello, Piccoli, Vanheusden. Squalificati: -.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, V. Milinkovic, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, S. Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Seck, Zaza.Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Pellegri, Praet, Sanabria. Squalificati: -.

