Le parole di Oliver Bierhoff, responsabile dell’area tecnica della DFB, sull’eliminazione della Germania dal Mondiale

Oliver Bierhoff, responsabile dell’area tecnica della DFB, ha parlato a Magenta TV dopo l’eliminazione della Germania dal Mondiale.

PAROLE – «Non ho pensato alle dimissioni. Ci siederemo e terremo dei colloqui, ma non sono preoccupato per questo. Mi assumerò le mie responsabilità, sono qui da 18 anni e so il meccanismo che si innesca adesso, ma saranno gli altri a decidere. Su Flick invece posso dire che è un grande allenatore e in queste partite abbiamo fatto molte cose buone e giocato bene, anche se alla fine la scatola è stretta. Contava la differenza reti, abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma su di lui non ci sono dubbi da parte mia. Ha un contratto fino al 2024 e presumo che lo manterrà».

L’articolo Germania, il responsabile della DFB: «Non ho dubbi su Flick» proviene da Calcio News 24.

