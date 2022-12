Il giornalista Andrea Masala che sulla Gazzetta dello Sport parla di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku dell’Inter.

Ecco cosa dice Andrea Masala, giornalista che scrive sulla Gazzetta dello Sport, che scrive così dell’Inter ma soprattutto di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku: “Lu-La calante, Inter in ansia. Romelu Lukaku è costretto a dire con il Belgio addio Mondiale crudele, Lautaro Martinez è ormai relegato a riserva d’oro nell’Argentina che timbra il pass soltanto alla terza gara. La coppia-gol che ha firmato l’ultimo scudetto nerazzurro si aspettava molto di più dall’avventura in Qatar.“

Conclude così il giornalista: “Fa rumore il flop di Big Rom, che piange a dirotto dopo l’inutile 0-0 di ieri con la Croazia. Il Toro è ancora in corsa con la Seleccion, ma la sua vita è fatta a Scaloni: nelle gerarchie del c.t. scivola in seconda fila. Dopo tre giornate, alla Borsa di Doha, i due attaccanti nerazzurri perdono quotazione: devono reagire prima possibile, uno con il ritorno anticipato ad Appiano, l’altro negli stadi in mezzo al deserto.“

