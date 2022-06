Arrivano le formazioni titolari di Germania-Italia, ecco le scelte di Mancini e Flick per la partita di stasera.

Roberto Mancini, seleziona dell’Italia ha scelto i suoi undici titolari contro la Germania. In porta ci sarà Donnarumma, terzino destro Calabria mentre a sinistra Spinazzola. Nel mezzo come centrali difensivi Mancini e Bastoni. Nel mezzo ci sarà Barella e Frattesi con Cristante, Locatelli parte della panchina. In attacco Politano e Gnonto supportano l’unica punta Raspadori. Dalla panchina Scamacca e Pellegrini, previsto il possibile debutto anche a Scalvini.

La Germania di Flick rinuncia a Gnabry. In porta ci sarà Neuer, difesa con Klostermann a destra e Raum a sinistra. Nel mezzo ci sarà Sule e Rudiger. Nel mezzo Kimmich e Gundogan. Esterni Hofmann e Sanè con Muller solito trequartista centrale con Werner unica punta. Vedremo come gli azzurri si comporteranno in questa difficile sfida contro la squadra teutonica.

