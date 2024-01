L’ex arbitro ed attuale vicepresidente della CAN, Andrea Gervasoni, si è espresso così sull’episodio arbitrale di Inter Verona

Intervenuto ad Open Var dagli studi di Dazn, Andrea Gervasoni, vicepresidente della CAN, si è espresso così riguardo l’episodio arbitrale che ha fatto maggiormente discutere in questo diciannovesimo turno di Serie A, e fatto infuriare i tifosi veronesi oltre che quelli di Juve e Milan, ovvero il fallo di Bastoni su Duda in occasione della rete di Frattesi in Inter Verona.

LE PAROLE – «Non siamo soddisfatti. Stop per Nasca: ripartirà dalla B. Dobbiamo capire il perché del mancato intervento del Var sul gol di Frattesi: andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. Decisioni corrette su altri episodi. Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check».

