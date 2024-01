Mourinho è una furia dopo Roma Atalanta: la decisione presa dai giallorossi per protesta al termine del match dell’Olimpico

È un José Mourinho furioso, quello che al termine di Roma Atalanta ha abbandonato lo Stadio Olimpico subito dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il tecnico giallorosso era stato espulso da Aureliano nei minuti finali dell’incontro e salterà la prossima sfida in campionato a San Siro contro il Milan.

Come riferito da Dazn, il portoghese così come nessun altro tesserato della Roma si presenterà ai microfoni o in conferenza stampa: ennesimo silenzio stampa dunque del club giallorosso.

