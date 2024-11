Il difensore francese dopo aver lasciato i rossoneri per andare nella diretta concorrente, ora sta vivendo una grande stagione.

Nel mondo del calcio, le storie di calciatori che cambiano maglia, specialmente tra club rivali, non sono una novità.

Tuttavia, ogni trasferimento porta con sé dei retroscena poco noti al grande pubblico, che offrono uno sguardo più profondo nelle dinamiche personali e professionali che animano lo sport più amato al mondo. Un esempio recente è la vicenda di Pierre Kalulu, giovane difensore passato in prestito dal Milan alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato.

Un addio particolare

Pierre Kalulu, attraverso le parole del fratello, ha lasciato trasparire le sue emozioni in merito al passaggio dal Milan alla Juventus. Aldo Kalulu ha rivelato alla Gazzetta dello Sport che Pierre era visibilmente emozionato e allo stesso tempo determinato a dimostrare che i rossoneri si sono sbagliati cedendolo.

Il contatto con Ibrahimovic e la delusione

Aldo ha sottolineato come Pierre sarebbe voluto restare al Milan e per questo motivo è rimasto molto deluso dalla decisione della società. Il francese è stato contattato dai bianconeri e poi decise di parlare con Ibrahimovic: questo contatto telefonico non ha fatto altro che accrescere la sua delusione per come sono andate le cose. La gestione del club è un altro aspetto che ha lasciato Pierre sorpreso e insoddisfatto: il difensore ha scoperto del suo trasferimento da una comunicazione diretta tra i due club, prima ancora di essere informato personalmente.

Pierre Kalulu

La certezza

Aldo Kalulu ha chiarito senza mezzi termini che, nonostante il trasferimento sia formalmente un prestito, è difficile immaginare un futuro in cui Pierre possa tornare a vestire la maglia del Milan. Le aspettative da entrambe le parti sono chiare: Pierre non attende nulla dal Milan e viceversa: “È una storia finita“.

