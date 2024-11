Il terzino destro rossonero sta trovando pochissimo spazio sotto la gestione di Fonseca e non si registrano passi avanti sul prolungamento.

Partito dalle giovanili, Davide Calabria si è fatto strada attraverso le file del Milan sino a raggiungere il ruolo di capitano, simbolo di dedizione e talento. La sua carriera nel club rossonero è stata coronata dalla conquista dello Scudetto due anni e mezzo fa, anche se all’epoca il capitano era Alessio Romagnoli. La storia del terzino è un racconto di crescita, passione e successi condivisi, che lo rendono una figura emblematica per i tifosi e un punto di riferimento nello spogliatoio.

La situazione contrattuale

Attualmente, il contratto che lega Davide Calabria al Milan è in scadenza il 30 giugno 2025. Nonostante sia uno dei giocatori chiave, la trattativa per il rinnovo del suo contratto non sembra essere al centro delle priorità del club. Con il termine dell’accordo contrattuale che incombe e nessuna novità significativa in merito a un potenziale prolungamento, molti si interrogano sulle prospettive future del giocatore.

I precedenti

Il possibile addio di Calabria segue un modello già visto in passato con il Milan. Giocatori del calibro di Massimo Ambrosini, Riccardo Montolivo e Alessio Romagnoli hanno lasciato il club nonostante fossero capitani e figure chiave della squadra. Questi addii hanno segnato la fine di ere importanti per il Milan, dimostrando come il calcio sia in continua evoluzione e come anche i giocatori più simbolici possano trovare nuove strade nella loro carriera.

Davide Calabria

La decisione finale

Secondo il Corriere dello Sport è decisamente improbabile che il Milan scelga di rinnovare il suo contratto: si va quindi verso un mesto addio a parametro zero il prossimo giugno. D’altronde anche il suo minutaggio è molto esplicito: il titolare della fascia è Emerson Royal.

Leggi l’articolo completo La gestione dei capitani del Milan sta diventando un caso, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG