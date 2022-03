L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo non vuole più errori di approccio alle partite da parte dei suoi.

Marco Giampaolo ha anticipato i temi della gara contro il Venezia in conferenza stampa. “Quando si è lotta per la salvezza qualche pensiero in più è giusto averlo, è inevitabile e fa parte della storia del calcio”.

“Ritengo però che avere paura non sia corretto: in questo momento ha paura chi sta facendo la guerra, non un calciatore che si prepara a scendere in campo per giocare a calcio, pur sapendo che la sfida si porterà dietro le sue tensioni. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta giocheremo all’ora di pranzo, arriveremo allo stadio in battello, il campo è più piccolo, con gli spalti molto vicini al terreno di gioco e il pallone viaggia molto più veloce. Dovremo essere bravi ad entrare in partita molto prima del fischio d’inizio“.

