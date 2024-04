Gianfelice Facchetti, parlando della sua Inter, ha poi espresso un’idea su Paolo Maldini che farà senz’altro molto discutere.

Ogni squadra ha le proprie bandiere, i propri idoli e giocatori che hanno segnato anni di successi e trionfi, toccando le corde romantiche dei propri tifosi. Giacinto Facchetti è stato senza dubbio tutto questo per i tifosi nerazzurri, esattamente come lo è stato Paolo Maldini per quelli rossoneri. Il figlio del mitico numero 3 dell’Inter di Angelo Moratti, Gianfelice Facchetti, è intervenuto oggi sulle frequenze di Radio 24′, nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione ‘Tutti convocati‘, e ha parlato sia della sua Inter ma anche di Paolo Maldini. Le sue parole, come è lecito aspettarsi, faranno senza dubbio discutere.

Maldini all’Inter

Il titolo non è un errore, oltretutto pacchiano, ma è la sintesi di quanto espresso da Gianfelice Facchetti. Più specificatamente il figlio del compianto Giacinto Facchetti, ha così risposto in merito a Paolo Maldini: “È stato un capitano che ha dimostrato in campo e nei suoi passi da dirigente (fermati per motivi non troppo ragionevoli), ha dimostrato di avere testa e piede, sarebbe stato benissimo nella mia Inter anche lui“. Affermazione questa che sicuramente farà storcere il naso a tutti i tifosi del Milan che, in Paolo Maldini, vedono l’incarnazione del più nobile sentimento del milanismo.

Sull’Inter invece…

L’intervista si è poi sviluppata su temi più vicini alla fede sportiva di Gianfelice Facchetti: l’Inter. A tal proposito ha dichiarato che “Scudetto o finale di Champions l’anno prossimo non importa, basta che sia qualcosa di sicuro a me va bene, ma pensiamo al presente”.

