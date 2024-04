Patrick Dorgu, uno degli obiettivi del Milan nel prossimo mercato, ha parlato del proprio futuro. Non ha nascosto la squadra per cui fa il tifo.

Il Milan nel prossimo mercato vorrebbe mettere le mani su un valido terzino sinistro per offrire a Pioli un’alternativa di valore a Theo Hernandez. Nelle ultime settimane è circolato con insistenza il nome del giovane difensore di fascia sinistra del Lecce Patrick Dorgu. Il giocatore classe 2004 ha parlato del proprio futuro ai microfoni del portale ‘flashscore.dk’.

Patrick Dorgu

Ho una squadra nel cuore

Il Milan ha monitorato le prestazioni del 19enne terzino del Lecce che, prima con D’aversa e ora con Gotti, sta facendo vedere grandi cose. Le sue prestazioni stanno contribuendo a regalare la permanenza nella massima serie al club pugliese, il futuro però potrebbe essere distante da Lecce, magari al Milan. Il giocatore, in merito alle tante voci di mercato, si è così espresso: “Non ci dedico molto tempo. Ci sono sempre voci e ci sono state anche delle richieste al mio agente, ma in questo momento sono sotto contratto con il Lecce, poi si vedrà cosa succede. Sono un tifoso del Chelsea da molti anni, quindi ovviamente è un sogno. Questo non vuol dire che non posso trasferirmi in altre squadre della Premier League“.

Il vice Theo

Il Milan per la prossima stagione vuole equipaggiarsi di una valida alternativa a Theo. Negli ultimi due anni infatti il terzino francese ha saltato ben 10 partite e il Milan solo in due è riuscito a vincere. Un dato che sta suggerendo alla squadra mercato rossonera di correre ai ripari. In tal senso Dorgu potrebbe essere un profilo interessante, giovane e tecnicamente interessante. L’attuale valore del terzino stimato dal sito transfermarkt.it, specializzato in statistiche, è pari ad oggi a 7 milioni di euro.

L’articolo Milan, l’obiettivo Dorgu sul suo futuro: “Tante richieste, tifo Chelsea” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG