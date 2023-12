Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn al termine del match con la Juve

Alberto Gilardino ha parlato a Dazn al termine di Genoa Juve.

PARTITA – «Avevo chiesto questo ai ragazzi nei giorni scorsi e nel pre partita. Vuoi per la struttura della Juve e per le nostre qualità e volontà che abbiamo sempre mantenuto: proporre e giocare. Stasera siamo partiti con Gundmundsson e Messias davanti, non potevamo giocare palloni lunghi ma per ampiezza e profondità, sui piedi. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa ed Ekuban è entrato molto bene. Ci meritavamo questo pareggio, questo gol e questa prova dei ragazzi contro una grande squadra».

OCCASIONE BREMER – «Ho provato a non pensare a nulla. Il gol si prendono in ogni momento, in questo periodo ci è capitato spesso negli ultimi minuti o nel recupero. Sono situazioni difficili da allenare ma sapevo che i ragazzi stasera avrebbero fatto la partita, erano pronti e determinati. Sono contento per loro».

MALINOVSKYI – «Non ho modificato le sue qualità tecniche ma ha impostazioni tattiche diverse da come giocava nell’Atalanta. In questo momento della sua carriera farlo giocare lontano dalla porta penso possa fargli fare il salto. Oggi è stato indispensabile e ha fatto una partita importante. Con lui e gli altri la volontà era quella di creare i presupposti per mettere in difficoltà la Juve palla a terra, soprattutto all’inizio. Abbiamo fatto molto bene».

PUNTI FUORI CASA – «Non riusciamo ad ottenere punti fuori casa, non raccogliamo quello che di buono facciamo. A Frosinone, a Cagliari, a Monza abbiamo fatto buone partite e non sono arrivati i punti. Dobbiamo pensare positivo e tenere l’autostima alta. Ci stanno gli intoppi, questo risultato ci dà fiducia e entusiasmo. È una boccata d’ossigeno. Ora lavoriamo con entusiasmo e armonia verso il Sassuolo».

The post Gilardino a Dazn: «Ci meritavamo questo pareggio contro una grande squadra. Sull’occasione di Bremer…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG