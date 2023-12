Marelli: «Mano Bani è rigore netto. L’intervento di Malinovskyi non c’entra nulla col gioco del calcio». Le parole dell’ex arbitro

Luca Marelli commenta così gli episodi arbitrali di Genoa-Juve nel post partita di DAZN.

TOCCO DI MANO BANI – «Il tocco di braccio è evidente, è calcio di rigore. Penso che il Var abbia visto prima un tocco con la gamba ma il braccio si allarga ed è da subito in posizione punibile. Sono sorpreso che Massa non sia stato richiamato al Var. È un calcio di rigore molto evidente. È chiaramente calcio di rigore».

FALLO MALINOVSKYI – «Massa ha evitato il pallone, poi i due giocatori gli entrano nel suo cono visivo improvvisamente. Probabilmente è stato aiutato dal quarto ufficiale. Questo è cartellino rosso, è un intervento che non c’entra nulla con il gioco del calcio. Per fortuna di Yildiz non aveva il piede piantato a terra».

