Mano Bani, parla Bonan: «Il braccio non va contro il pallone». Il giornalista interviene sull’episodio di Genoa Juve

Il giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport 24 ha detto la sua sull’episodio del tocco di mano di Bani su cross di Cambiaso al 62′ di Genoa Juve.

MANO BANI – «Il 90% dei rigori per falli di mano non li darei e non sono la persona più giusta per parlare di questo argomento. Nello specifico (Cambiaso ndr) tira molto forte, ma il braccio (di Bani ndr) non va assolutamente contro il pallone. E non lo irrigidisce».

The post Mano Bani, parla Bonan: «Il braccio non va contro il pallone» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG