Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, sulle difficoltà di trovare attaccanti per la Nazionale

Alberto Gilardino al Secolo XIX della situazione attaccanti in Nazionale.

PAROLE – «Nei settori giovanili servono competenza e formazione, a volte invece capita che ci sono allenatori su cui si investe poco e che non possono formarsi perché devono fare anche un altro lavoro. In queste circostanze si può essere spinti a cercare solo il risultato mentre dovrebbe essere la conseguenza della bravura dei singoli. Se si lavora sono convinto che si possano trovare talenti nei settori giovanili ma anche in Serie B e Lega Pro. L’attaccante centrale sta tornando di moda e per me sono fondamentali perché fanno giocare bene la squadra».

