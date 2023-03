Tutto sui dati sui gol e le goleada in Serie A nelle ultime stagione. Ripercorri le partite e l’analisi sul fenomeno

Una squadra esce dal campo, ubriaca di gol. L’altra è incredula, gli è sembrato di vivere un incubo che il giorno dopo i giornali definiranno come «punteggio tennistico», sempre che le reti incassate si siano fermate a 6 e non siano andate oltre. É la scena finale delle gare definite goleade. Ma dopo, cosa succede? Ci si risveglia dalla sbornia Si esce dall’incubo? Cosa capita nella gara che segue? Facciamo una piccola analisi sui casi della Serie A di quest’anno, quelli dove il divario è stato di almeno 5 gol.

SASSUOLO-SALERNITANA 5-0 – Pokerissimo con due caratteristiche che si impongono: il Sassuolo manda in gol 5 interpreti diversi e con cadenza temporale quasi regolare, non ci sono reti ravvicinate. Gli emiliani si trovano poi la giornata successiva ad affrontare l’Inter, non esattamente la stessa cosa e finiscono per perdere 2-1 in casa. I campani rispondono positivamente e battono il Verona 2-1, con rete decisiva di Dia al quarto minuto di recupero.

INTER-BOLOGNA 6-1 – Il Bologna passa in vantaggio, ma la felicità dura ben poco. Divise dai game del set (qui si può dire), le due squadre la settimana dopo viaggiano in doppio perfettamente. Nerazzurri vincenti 3-2 a Bergamo; risposta rabbiosa dei rossoblu in casa col Sassuolo: 3-0

ATALANTA-SALERNITANA 8-2 – Punteggio da record, se non ci fosse un lontano Milan-Atalanta finito 9-3 mezzo secolo fa. Gasperini vive un grande momento e il 3-3 all’Allianz Stadium conferma quanto la sua squadra produca davanti. La seconda goleada subita da Nicola porta a una settimana turbolenta: lui va via, viene richiamato, ma davanti c’è l’ingiocabile Napoli, normale perdere 2-0 a Salerno.

Come si vede, una vera legge non c’è, ma è interessante constatare che in 2 casi su 3 la squadra strabattuta abbia avuto una bella reazione, riuscendo a uscire in fretta dalla situazione di shock.

