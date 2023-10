Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, sul suo rapporto con i tifosi rossoblù. Tutti i dettagli

Alberto Gilardino ha parlato del Genoa a DAZN.

LE PAROLE – «Il tifoso del Genoa è una fidanzata che ti ama. Quando litighi magari non ti parla più, magari è arrabbiata, ma ama i giocatori, ama soprattutto la maglia e la storia di questo club, l’entusiasmo che siamo riusciti a ricreare lo scorso anno e ce lo siamo portato dietro quest’anno è qualcosa di incredibile. Ai ragazzi lo dico sempre, questo non deve essere motivo di ansia o frenesia, dobbiamo portare i tifosi con noi in campo per essere un valore aggiunto».

