La risposta di Rafael Leao, esterno d’attacco del Milan, sulle critiche di Antonio Cassano dopo il pareggio a Dortmund

Rafael Leao, esterno d’attacco del Milan, ha risposto su Twitter alle critiche di Antonio Cassano alla Bobo Tv dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League.

L’ex Sampdoria aveva detto: «Leao non è mai rientrato, fai due sgroppate poi non tiri in porta, sbagli la giocata decisiva. Ambrosini ha detto è bello quando sprigiona la sua velocità, ha detto benissimo: butta la palla avanti, però poi arrivato a un certo punto devi fare la differenza in queste partite qua».

