Il difensore centrale del Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter lascerà la squadra per accasarsi in un club con ambizioni più alte.

Il difensore della nazionale tedesca e del Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter andrà via a parametro 0. Proprio per questo Juventus e Roma hanno preso contatti con l’agente del giocatore, ma lo stesso tedesco vuole prima sentire il parere del futuro tecnico e della società su che progetti avranno su di lui.

L’Inter si è defilata puntando tutto su Bremer, ma Juventus e Roma sono ancora alla ricerca dell’occasione per rinforzare la difesa.

Queste le parole del difensore a SPORT1: “Farò valutazioni di tipo tecnico ma non solo. L’ambiente per me è molto importante, e qui al Borussia è sempre stato familiare. Poi ovviamente guarderò anche alle ambizioni della società, dovrò scegliere il progetto che calzi a pennello per me. Sarà anche importante piacere all’allenatore. Per il momento, mi riservo di esprimere il mio parere su club specifici.” Vedremo dove andrà a finire il centrale.

