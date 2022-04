Il brasiliano dell’Everton, Richarlison ha già fatto capire che sarà la sua ultima stagione nei toffees. Juventus e PSG osservano.

Richarlison sarà uno dei calciatori più desiderati da questo mercato, l’attaccante che può giocare sia come punta centrale che come esterno offensivo ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Legati essenzialmente sia al brutto rendimento della squadra, sia per infortuni che hanno minato la condizione fisica del forte attaccante.

IM_pallone_serie_A_2020

Il brasiliano dell’Everton è valutato circa 30 milioni di euro. La Juventus insieme alla Roma hanno fatto dei sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, senza dimenticare il PSG che l’aveva quasi preso prima della fine del mercato. Insomma, si prospetta un mercato molto aperto, se ci sarà asta per il giocatore le italiane saranno quasi subito tirate fuori. Ma non è detto, muoversi con tempistica può far la differenza. In Premier League, quest’anno il giocatore ha raccolto 23 presenze con 6 reti.

