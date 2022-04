Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha liquidato le domande sul calciomercato e sulle voci che vedono ormai imminente la firma di Haaland.

Pep Guardiola ha risposto così alle domande di mercato riguardanti un possibile acquisto di Erling Haaland: “Nessuna risposta alla tua domanda. Ora ho altre preoccupazioni nella mia testa che pensare a cosa accadrà in questo club la prossima stagione“.

Erling Haaland

“Non sappiamo cosa accadrà nel futuro e io da anni non parlo mai di mercato, soprattutto quando abbiamo tanti traguardi incredibili ancora da raggiungere in questa stagione“. In Premier League in questi giorni infatti c’è il turno infrasettimanale ed il Manchester City deve rispondere alla vittoria di ieri del Liverpool che gli ha tolto la vetta della classifica.

