L’asso del Nantes, Ludovic Blas è ricercato da Milan, Roma e Lione che vogliono evitare che finisca in Premier League.

Ludovic Blas è uno dei giocatori più interessanti di questa stagione della Ligue One, il trequartista francese del Nantes è finito nel mirino delle big europee. Il calciatore ha raccolto in questa stagione tra campionato e coppa nazionale, la bellezza di 35 presenze con 13 reti e 3 assist.

Milan e Roma sono letteralmente innamorate del numero dieci del Nantes, parliamo di un calciatore che ricorda molto da vicino De Paul con una propensione offensiva maggiore, nonostante possa giocare tranquillamente come mezzala. La valutazione è tra i 20 e i 30 milioni di euro. In Francia il Lione vuole prenderlo a tutti i costi, ma in Premier alcune squadra pensano ad un offerta. Ma il fascino di Milan e Roma potrebbe fare la differenza alla fine della decisione del calciatore.

