Manchester United, il probabile nuovo allenatore Ten Hag ha messo in cima alla lista degli acquisti il capitano dell’Aston Villa, McGinn.

Secondo varie testate britanniche, tra cui proprio Birminghamlive, una delle richieste principali del futuro allenatore del Manchester United, Ten Hag è proprio John McGinn. Il giocatore scozzese è valutato oltre 50 milioni di sterline ed è stato estremamente raccomandato da Sir Alex Ferguson.

La mezzala di ventisette anni è attualmente sotto contratto con l’Aston Villa fino al 2025 ed è fortemente stimato dal tecnico Steven Gerrard. Lo stesso allenatore della squadra di Villa Park, parla così di McGinn: “È un personaggio davvero contagioso che è fantastico per il gruppo, dentro e fuori dal campo. John è il collante di tutto ciò che è buono all’Aston Villa. Al cento per cento, è molto importante per me, per lo staff, per i compagni e per la società.” Vedremo se il Manchester United riuscirà a strappare il giocare la cifra richiesta di 55 milioni di euro. Il giocatore ha già dato l’assenso per il trasferimento.

