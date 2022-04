Gianluca Scamacca è pronto ad andare via dal Sassuolo, Inter e Borussia Dortmund sono le squadre più interessate all’attaccante.

Scamacca è pronto a diventare l’oggetto del mercato, il Sassuolo ne è consapevole. Nonostante le critiche di Dionisi, Inter e Borussia Dortmund si sfidano per averlo. I tedeschi nonostante il sicuro acquisto di Adeyemi, non vogliono fermarsi ad un solo attaccante e non spaventano i 40 milioni di euro richiesti. La punta della nazionale ci pensa ma non è la destinazione preferita.

Gianluca Scamacca

Infatti, la punta vuole restare in Italia. L’Inter vuole chiudere presto per la punta, cercando magari di inserire Pinamonti nella trattativa. La sensazione è che il matrimonio con i nerazzurri si farà, anche se ci sarà di aspettare molto tempo prima della chiusura totale dell’accordo con la società neroverde. Mentre per quanto riguarda l’accordo tra l’Inter e l’attaccante non c’è nessun tipo di problema. Il Borussia Dortmund aspetta una clamorosa rottura per inserirsi e chiudere per il giocatore.

