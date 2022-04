Lazio, Sarri pensa a Barrow come esterno dell’attacco della prossima stagione, pensiero all’attaccante del Bologna.

Lazio, Sarri vuole rinforzare l’attacco della sua squadra e pensa a Barrow del Bologna. L’esterno offensivo nella sua squadra si è affermato come attaccante esterno in quanto come punta centrale non riesce a sfruttare tutte le sue qualità. Per Barrow in questa stagione, 5 reti e 5 assist che confermano la vena del passaggio finale del giocatore africano.

Maurizio Sarri

La società biancoceleste pensa ad una operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con gol e assist come riferimento finale sulla cifra. Il Bologna ascolterà ma non lascerà facilmente andare via il gambiano. Il ragazzo è un classe 1998, ancora giovane che aspetta la sua naturale esplosione nel calcio che conta. La richiesta del Bologna si aggira nel totale tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vedremo se la Lazio riuscirà ad avere il suo nuovo esterno.

