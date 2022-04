L’agente di Radu, parla a tu per tu con TMW, ossia Crescenzo Cecere parla del portiere dell’Inter e del probabile addio.

L’agente di Ionit Radu, secondo portiere dei nerazzurri parla a TMW del futuro del suo assistito, queste le parole di Cecere: “Ci stiamo guardando intorno in Italia e all’estero. Ha bisogno di giocare e mostrare il suo valore. Si, credo che andremo via dall’Inter”. Ricordiamo anche la dichiarazione molto forte dello stesso agente che tuonò contro Handanovic e Simone Inzaghi, il primo per il fatto di voler giocare tutte le partite e il secondo per non dire niente a riguardo.

IM_Sede_Inter

L’agente parla anche ancora di un altro suo assistito di proprietà dell’Inter ma ora al Brest in Francia, Agoumé: “Sta disputando un grande campionato al Brest. Ci sarà tempo per parlare del futuro. L’anno scorso ha rinnovato con l’Inter. Insieme al suo agente ci siederemo con i nerazzurri per capire il suo futuro”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG