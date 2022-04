Il terzino sinistro della Roma è chiuso dall’esplosione di Zalewski, Vina interessa all’Atletico Madrid di Simeone.

Roma, l’esplosione di Nicola Zalewski manda praticamente sul mercato Matias Vina. L’esterno sinistro uruguayano piace e non poco all’Atletico Madrid sempre attento ai giocatori del sud america, il terzino è valutato sui 13/15 milioni di euro e non ha quindi costi proibitivi.

L’Atletico Madrid deve prima liberare spazio sulla sinistra, poi potrebbe affondare il colpo. L’assenso del giocatore c’è, ma non è la sola squadra interessata. Infatti in Italia l’Atalanta si è fatta avanti per il giocatore, il problema è l’ingaggio che potrebbe anche essere spalmato. In Spagna anche il Siviglia e il Villarreal hanno mostrato interesse per il terzino sinistro. Vedremo se Mourinho deciderà di privarsi dopo solo un anno del terzino sinistro Matias Vina. I giallorossi intanto, rimanderanno in Inghilterra, Maitland-Niles ritenuto non adatto alla Serie A dopo mezza stagione.

