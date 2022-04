Il terzino destro della Red Bull Salisburgo, il danese Rasmus Kristensen piace a molte squadre, ma il suo futuro potrebbe essere al Lipsia.

Il terzino destro dal vizio del gol facile, Rasmus Kristensen è uno dei terzini più ricercati in Europa. Il giocatore attualmente al Red Bull Salisburgo in Austria è destino a partire. La Roma in tempi recenti ha chiesto informazioni, avendo ricevuto come risposta 15 milioni cash. Il Lipsia in Bundesliga gode di favori di proprietà che possono facilmente far passare il giocatore in Germania.

Il giocatore danese conta la bellezza di 40 presenze tra campionato e coppe, condite con 10 reti. Un bottino certamente interessante per un giocatore che di ruolo fa il terzino destro, alto 186 cm. Il giocatore può anche essere usato come terzo in una difesa a tre. In Germania il Borussia Dortmund vorrebbe anticipare la concorrenza sul terzino, vedremo se il Lipsia farà la sua mossa.

