Il gioiello portoghese Tiago Tomas è in prestito per 18 mesi allo Stoccarda, ma l’opzione di acquisto non è obbligatoria.

Tiago Tomas incanta tutti in Bundesliga con lo Stoccarda che l’ha strappato allo Sporting Lisbona in prestito di 18 mesi con un opzione d’acquisto non obbligatoria. Il portoghese ha già segnato 3 reti appena arrivato in Germania, ed ha attirato già i grandi club che vogliono provare a prenderlo prima che esplode definitivamente.

Pallone Europa League

L’Inter molta attenta a questi profili sta osservando se c’è modo di entrare nell’accordo subentrando nella prossima stagione allo Stoccarda. Mentre la Roma di José Mourinho vorrebbe prelevare il giocatore a titolo definitivo nel caso sia possibile. Insomma sembra una trattativa molto difficile da farsi, ma le italiane vogliono provarci comunque nonostante probabilmente sia destinato a fare una stagione intera in Bundesliga con lo Stoccarda per Tiago Tomas. L’accordo con tra Stoccarda e Sporting Lisbona potrebbe venire a meno in caso di retrocessione dei tedeschi.

