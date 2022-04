Juventus che impatta sul calciomercato in vista della prossima stagione, Di Maria bloccato ma non è finita qui.

Come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Juventus ha in pugno di Angel Di Maria. Come spiegato in precedenza, perché i bianconeri dovrebbero prendere un giocatore ultra trentenne? La spiegazione è semplicissima: Chiesa deve recuperare senza forzare, con calma. L’infortunio di Chiesa è di quelli a rischio ricaduta e non può minimamente essere forzato.

L’argentino a parametro 0 è una bella opportunità se accetterà l’annuale con opzione per un secondo anno. Fisicamente in forma e non è a rischio infortuni, un po’ come Cuadrado. L’idea della Juventus del futuro è netta 4-3-3, servono ali ed esterni offensivi. Bernardeschi non rinnoverà quasi sicuramente, ne serviranno almeno due esterni oltre chiesa se non tre se andrà via anche Morata non riscattato.

Piace anche Neres, che non può giocare in Ucraina, ma qui i dubbi sono sulla qualità del giocatore e servono parecchie riflessioni se può essere una pedina importante per la Juventus.

