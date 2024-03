L’ex attaccante Bruno Giordano ha elogiato il campionato incredibile del capitano nerazzurro; il Toro è molto criticato dopo la sconfitta in Champions League.

L’Inter e Lautaro Martinez stanno facendo una stagione straordinaria e fioccano i paragoni con quanto fatto dal Napoli di Spalletti ed Osimhen nella passata stagione. Ne ha parlato anche Bruno Giordano a Il Mattino: “Osimhen infonde coraggio alla squadra nei momenti di difficoltà. I compagni lo sanno e lo considerano un leader indiscusso in campo e fuori, un trascinatore. Se è in giornata diventa immarcabile“.

Victor Osimhen

Delusione

“Certo, in questa stagione di difficoltà del Napoli mi sarei aspettato da parte di Osimhen un maggior contributo. Uno come lui deve dimostrarsi leader proprio in stagioni difficili come questa. È facile fare il trascinatore quando i risultati vanno a gonfie vele. Avrebbe dovuto essere un esempio per i compagni. Insomma, poteva fare qualcosa in più. Di sicuro i tanti cambi di allenatore non lo hanno aiutato, ma lui avrebbe certamente potuto fare un po’ di più. Quando le cose vanno bene è più facile prendersi la copertina, e infatti Lautaro Martinez quest’anno sembra più leader“.

Sul Toro

“Lautaro? Quella di Madrid è stata la sua unica delusione stagionale perchè è comunque capocannoniere in campionato e sta vincendo lo scudetto con l’Inter. Lautaro sta facendo una stagione straordinaria: insomma, sta facendo quello che ha fatto Osimhen con Spalletti lo scorso anno“.

