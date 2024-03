Inter Napoli, Osimhen c’è ma va in panchina: l’idea di formazione di Calzona in vista del match di domani contro i nerazzurri

Francesco Calzona ha sciolto le riserve ed ha diramato la lista dei convocati per Inter Napoli, nella quale è presente anche Victor Osimhen. C’era qualche dubbio sulla presenza del nigeriano, che nei giorni scorsi non era al meglio dal punto di vista fisico.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, nonostante l’attaccante sia regolarmente convocato e partirà con la squadra per Milano, domani dovrebbe accomodarsi in panchina per il match di San Siro. Al suo posto, a guidare l’attacco dei partenopei ci sarà Raspadori.

