Ex calciatori e dei giornalisti commentano la qualificazione del Milan ai quarti di finale di Champions League.

Il giornalista Xavier Jacobelli è stato ospite a Milan Tv per commentare la qualificazione del Milan ai quarti di finale della Champions League. Secondo Jacobelli, è stata una notte eccezionale per il calcio italiano. Egli ha inoltre sottolineato la capacità del tecnico Pioli di rigenerare la squadra dopo la sconfitta di Firenze, e ha elogiato il gioco offensivo della squadra e la personalità dimostrata nella partita contro il Tottenham. Jacobelli ha anche elogiato il portiere Maignan, che considera uno dei leader della squadra e uno dei migliori portieri in circolazione.

Anche l’ex calciatore Luca Antonini è stato ospite a Milan Tv e si è soffermato sulla prestazione di Maignan. Antonini ha sottolineato l’importanza di avere un portiere forte e affidabile che dia serenità alla squadra. Secondo lui, se non si confida nel portiere, difficilmente gli si darà così tante volte la palla. Antonini ha inoltre definito Maignan come un “giocatore in più” per la squadra.

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha invece commentato negativamente la prestazione di Leao, giudicandolo come il peggiore in campo e una grande delusione della serata. Costacurta ha criticato la mancanza di determinazione del giocatore e ha affermato che per lui un vero campione avrebbe fatto la differenza in una partita così importante come quella della Champions League.

