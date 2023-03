Il parere dell’ex allenatore sulla partita contro il Tottenham e sulle ambizioni europee del Milan. Ecco cosa ha detto Sacchi.

In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha espresso il suo parere sulle prestazioni del Milan nella partita di Champions League contro il Tottenham e sulle sue ambizioni europee. Sacchi ha notato che il Milan ha giocato da 6 nel primo tempo, ma nella ripresa è cresciuto notevolmente, raggiungendo un buon 7,5. Ha apprezzato lo spirito di gruppo dimostrato dalla squadra e ha espresso la convinzione che il passaggio del turno possa scatenare una scintilla. Secondo Sacchi, l’importante, sia nel calcio che nella vita, è non porsi limiti e giocare con coraggio, come ha fatto il Milan a Londra.

Parlando della partita stessa, Sacchi ha elogiato la difesa del Milan, sottolineando che non ha concesso nulla agli avversari, nonostante la presenza di giocatori del calibro di Kane, Perisic e Kulusevski. Inoltre, ha fatto i complimenti a Tonali e Krunic, che ha definito come due giocatori che hanno corso, pressato, cercato di ripartire e lottato per la vittoria.

Infine, Sacchi ha commentato il passaggio del turno del Milan in Champions League, definendolo giusto per quello che è stato visto all’andata e per la prova di personalità mostrata dalla squadra nel ritorno. I rossoneri hanno inoltre dimostrato ordine, compattezza e coraggio, dando prova di una grande personalità in un ambiente non semplice da affrontare.

