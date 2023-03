Il consigliere strategico della Cremonese parla della vittoria del Milan contro il Liverpool, dell’importanza dello scouting.

Ariedo Braida, attualmente consigliere strategico della Cremonese ma con un passato nel Milan, si è detto felice per la vittoria dei rossoneri contro il Liverpool, che ha permesso loro di superare gli ottavi di finale e di avanzare ai quarti di Champions League. Secondo Braida, il Milan sta tornando ai vertici che gli competono, ma è necessario un lavoro costante e una gestione oculata della squadra.

Braida ha poi sottolineato l’importanza dello scouting per la scelta dei buoni giocatori, che non può essere affidata solo a video o algoritmi, ma richiede l’occhio umano e la sensibilità di ognuno. Ha anche lodato l’impianto di squadra del Milan, con Maignan bravo portiere e tre difensori veloci, ma ha ribadito la necessità di migliorare costantemente per rimanere ai vertici del calcio. Infine, ha concluso che quando si comincia a vincere, l’appetito vien mangiando e non ci si stanchi mai di cercare di vincere ancora.

