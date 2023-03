Il vicepresidente del club rossonero parla della maturità della squadra, degli obiettivi futuri e ovviamente del Milan.

Maldini, intervistato da MilanTv, ha commentato la qualificazione del Milan ai quarti di finale della Champions League. Ha espresso la sua felicità per il percorso della squadra e per la maturità dimostrata in campo, specialmente per il fatto che non hanno subito gol in entrambe le partite.

Inoltre, Maldini ha parlato dell’importanza della città di Milano e dei suoi tifosi nell’accelerare la crescita e la maturazione dei giovani giocatori della squadra. Ha anche sottolineato il ruolo fondamentale dell’allenatore, Stefano Pioli, e la sua capacità di comunicare con i giocatori.

Maldini ha anche parlato degli obiettivi del Milan per questa stagione, puntando a entrare tra le prime quattro in campionato e a superare i quarti di finale della Champions League.

In merito al mese di gennaio, Maldini ha sottolineato come la squadra abbia saputo superare le difficoltà anche senza il loro portiere titolare e come alcuni giocatori, spesso criticati, siano stati in grado di dimostrare il loro valore.

Infine, Maldini ha parlato del ricordo di Italo Galbiati, una figura fondamentale per molti giovani giocatori che sono passati dal Milan, per la sua passione nell’insegnare la tecnica e nel migliorare i ragazzi.

In generale, Maldini ha espresso la sua soddisfazione per il percorso della squadra e per l’impegno dimostrato dai giocatori, nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione.

