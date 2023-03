Il ritorno in forma dell’attaccante bianconero apre nuove possibilità tattiche per la squadra di Max Allegri. Juventus in cambiamento.

La Juventus di Allegri non può più fare a meno di Federico Chiesa. L’idea di formare un tridente in attacco non è più solo una suggestione, ma una possibilità reale per la squadra bianconera. Questo schema di gioco era stato pensato fin dall’inizio della stagione e adesso, dopo averlo cercato per diversi mesi, Allegri sta valutando di utilizzarlo come alternativa al 3-5-2, sempre che le condizioni degli infortunati lo permettano.

Federico Chiesa è diventato l’elemento cruciale di questo tridente, un attaccante versatile e prezioso nei disegni tattici di Allegri per garantire equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. Non è un giocatore di tipo Mandzukic, non ha la stessa abilità nel lavorare sulla fascia sinistra, ma ha dimostrato di avere tutte le qualità per interpretare tutti e tre i ruoli d’attacco.

Chiesa può essere il centravanti in caso di necessità, l’esterno o il trequartista. È in grado di dialogare con Di Maria e suggerire soluzioni per Vlahovic. Allegri ha già due certezze in attacco: Vlahovic, che ha bisogno di giocare per sbloccarsi, e Di Maria, unico giocatore con esperienza, palmares e tecnica superiore rispetto agli altri.

Con il ritorno di Chiesa ad alti livelli, la Juventus ha la possibilità di valutare nuove soluzioni tattiche, come il tridente o il doppio trequartista. La sua crescita è stata così impetuosa che non può essere relegato in panchina, Chiesa è tornato e vuole giocare. Il tridente può essere l’occasione migliore per rilanciarlo, con la benedizione di Mario Mandzukic.

