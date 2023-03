Allegri tecnico della Juventus, punisce il centrocampista francese per il ritardo al ritiro della squadra, ma la decisione suscita critiche.

Paul Pogba non è stato convocato dalla Juventus per la partita di Europa League contro il Friburgo e la sua assenza non è dovuta a problemi fisici, ma a questioni disciplinari. Il centrocampista francese si è presentato in ritardo al ritiro della squadra e l’allenatore, Massimiliano Allegri, ha deciso di punirlo escludendolo dalla lista dei convocati.

Il giornalista Giovanni Guardalà a Sky Sport ha definito la decisione di Allegri come un segnale forte da parte dell’allenatore e della società nei confronti di un giocatore che dovrebbe essere irreprensibile dal punto di vista della disciplina. Tuttavia, l’ex calciatore e ora commentatore di TMW Radio, Brambati, ha difeso Pogba e ha criticato la decisione di Allegri, definendola stupida. Secondo Brambati, il modo migliore per punire un giocatore è infliggere una multa piuttosto che escluderlo dalla lista dei convocati.

Brambati ha anche affermato che la Juventus ha un regolamento interno “stupido” e che la società ha perso figure forti come Nedved e Marotta. La decisione di Allegri ha suscitato diverse opinioni contrastanti tra i commentatori sportivi e i tifosi della Juventus.

