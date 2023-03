Analisi della situazione del Milan dopo il passo falso contro la Fiorentina e il ruolo del trequartista nella squadra.

Il Milan cede a Firenze: le parole dei giornalisti su sconfitta e prospettive future. La squadra rossonera subisce una sconfitta a Firenze e i giornalisti si interrogano sulle possibili cause. Secondo Luca Marchetti di Sky che parla a TMW, il club rossonero ha subito una serata negativa, mentre la Fiorentina ha giocato molto bene. Il campionato potrebbe essere messo in secondo piano rispetto alla competizione in Champions League, dove il Milan deve giocarsi l’accesso tra le migliori otto squadre.

Invece per il giornalista Compagnoni di SkySport24 durante Sky, invece, sottolinea come il problema del Milan non sia il mancato contributo di Kessie, ma piuttosto il mese di gennaio. Inoltre, suggerisce che Krunic potrebbe essere un’opzione valida come trequartista, poiché è un giocatore molto duttile e in cui Pioli ha grande fiducia.

