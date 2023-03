Nesta commenta la crescita del Milan negli ultimi anni, parla del giovane Thiaw e delle difficoltà di De Ketelaere.

Alessandro Nesta parla del Milan: la necessità di investire di più e le potenzialità di Thiaw e De Ketelaere. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha espresso la sua opinione sulla crescita del Milan negli ultimi anni, sottolineando la necessità per la proprietà di investire di più e consapevole che poi la spesa verrà ripagata. Soprattutto per ottenere risultati in Champions League.

Inoltre, ha parlato del giovane difensore tedesco Thiaw, lodando il percorso fatto con l’allenatore e prevedendo un futuro importante per il giocatore. Tuttavia, Nesta ha anche criticato il rendimento del trequartista belga De Ketelaere, sottolineando la necessità per lui di resettarsi e di ripartire da zero alla fine della stagione. Vedremo se il belga si riprenderà.

