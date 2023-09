Tutto sulla sfida tra Serbia ed Ungheria che andrà in scena giovedì sera per la qualificazione ai prossimasti Europei

Giovedì sera a Belgrado, fischio d’inizio ore 20.45, Serbia-Ungheria sarà una gara decisiva per definire la leadership del gruppo G. Le due squadre finora hanno fatto molto bene e condividono il primato con 7 punti a testa. Il Montenegrio è l’insidia maggiore, ma è staccato di 3 punti e, per quanto riguarda la nazionale serba, l’ha già affrontato, vincendo 2-0 in casa sua. Il confronto ha un motivo forte d’interesse nel confronto fra le stelle delle rispettive rappresantative.

Per la Serbia, gli occhi sono puntati su Dusan Vlahovic. Arriva all’appuntamento con il rigore calciato su Berisha, ma dopo un’estate alquanto travagliata, lo juventino è riuscito a imporsi quantomeno nella classifica dell’affetto dei tifosi e con 2 gol in 3 gare non si può dire che abbia fatto una brutta partenza. In nazionale è lui il capocannoniere delle qualificazioni all’Europeo con 3 gol e farà di tutto per aumentare lo score.

Classe 2000 Vlahovic, stesso anno di nascita per l’uomo del momento dell’Ungheria, il giocatore del presente e del futuro, nonché il giovane capitano della nazionale: Dominik Szoboslzai. Il suo weekend è stato più che positivo. Approdato in Premier League al Liverpool, non sta tradendo le aspettative. E dopo avere preso parte ad azioni gol contro il Chelsea e il Bournemouth (7,5 il voto del Daily Mail in questo incontro), ha onorato la panchina numero 300 in campionato con i Reds di Jurgen Klopp aprendo il 3-0 della gara con l’Aston Villa. Ci ha messo 260 secondi, con un sinistro in controbalzo da fuori area, risposta all’angolino da una respinta su calcio d’angolo. A fine gara il magiaro ha espresso il desiderio di restare nel club «anche l’anno prossimo» (è stato pagato 70 milioni di euro, versati al Lipsia) e ha fotografato così il suo impatto nella nuova realtà: «L’inizio a Liverpool non è stato facile, tutti quelli che entrano in una nuova squadra lo sanno, ma questo è quello che volevo, questo è quello che ho scelto, farò il mio lavoro e farò tutto per la squadra».

Il campo dirà chi vincerà la sfida tra due talenti da seguire.

